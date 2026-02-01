SERIE C Atalanta U23-Benevento | la diretta testuale

Questa mattina allo stadio comunale di Caravaggio si sfidano Atalanta U23 e Benevento nella 24esima giornata di Serie C. Entrambe le squadre cercano punti importanti, con i padroni di casa che vogliono consolidare la posizione in classifica e gli ospiti che mirano a risalire la china. La partita è appena iniziata e i tifosi sono già in fermento, pronti a vivere un match pieno di emozioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Atalanta U23 (26) e Benevento (51) si affrontano al comunale di Caravaggio nella 24esima giornata di campionato. Si tratta di un match molto importante per i giallorossi che possono staccare l'altra capolista Catania (51) sconfitta a sorpresa ieri 3-1 a Sorrento (LEGGI QUI). Mister Floro Flores può disporre di tutta la rosa ad eccezione degli infortunati di lungo corso Nardi e Ricci oltre al giovane Sena che per il quale si attendono novità dal mercato che chiude domani. Un solo cambio rispetto alla vittoria contro il Siracusa con Pierozzi al posto di Romano. Tabellino Atalanta U23-Benevento (ore 14:30) Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Comi, Navarro; Bergonzi, Pounga, Panada, Bakker; Levak, Vavassori; Misitano.

