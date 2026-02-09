Diretta gol Serie A | la Roma batte il Cagliari con la doppietta di Malen aggancio alla Juve

La Roma batte il Cagliari con una doppietta di Malen e si avvicina alla Juve in classifica. La partita si è conclusa con un risultato importante per i giallorossi, che hanno dominato nel secondo tempo. Malen ha segnato due volte, portando i suoi a mettere pressione sulla Juventus. La sfida è stata intensa, con occasioni da entrambe le parti, ma alla fine sono stati i romani a festeggiare. La corsa per le posizioni alte si fa sempre più accesa.

