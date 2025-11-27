Report risultato e gol con la doppietta di Malen che regala ai Villans una vittoria di misura

2025-11-27 21:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Rivivi tutte le emozioni di Aston Villa vs Young Boys in Europa League. L’Aston Villa ha fatto un passo avanti verso la qualificazione alla prima fase di Europa League vincendo 2-1 sullo Young Boys a Villa Park. È stato un risultato modellato in gran parte da una prestazione dominante nel primo tempo e da una prestazione clinica di Donyell Malen, che ha segnato entrambi i gol. La squadra svizzera si è ripresa tardi e ha dimezzato il deficit con il sostituto Joel Monteiro, ma il controllo di Villa nella prima ora è stato alla fine sufficiente per assicurarsi i punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com