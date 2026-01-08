Arbitri Serie A pugno duro dell’AIA su Sozza dopo gli errori in Lazio Fiorentina! Su Napoli Verona…

Dopo gli errori arbitrali nelle ultime partite di Serie A, l’AIA ha adottato misure più rigorose nei confronti di Luca Sozza. La diciannovesima giornata ha evidenziato alcune controversie, in particolare nelle gare Lazio-Fiorentina e Napoli-Verona. La posizione dei vertici arbitrali si concentra sulla necessità di garantire maggiore precisione e trasparenza nelle decisioni, per tutelare l’integrità del campionato e mantenere la fiducia di tifosi e club.

Arbitri Serie A, pugno duro dell’AIA su Sozza dopo gli errori in Lazio Fiorentina! La posizione dei vertici arbitrali sugli episodi di Napoli Verona La diciannovesima giornata di Serie A lascia strascichi pesanti e polemiche roventi, costringendo i vertici arbitrali a interventi drastici. Secondo l’analisi riportata da La Gazzetta dello Sport, l’AIA ha deciso di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Arbitri Serie A, pugno duro dell’AIA su Sozza dopo gli errori in Lazio Fiorentina! Su Napoli Verona… Leggi anche: L’Aia ferma arbitro e Var di Lazio-Fiorentina: grave il mancato rigore su Gila. Promosse invece le scelte in Verona-Napoli Leggi anche: Arbitri nella bufera dopo Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina: cosa sta accadendo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. È morto Gianpaolo Tosel, ex Giudice Sportivo della Serie A: usò il pugno di ferro con la prova TV; Caccia all'arbitro in campo. Quando all'Olimpico successe il finimondo. Serie A, Boniek duro: "Arbitri? Sembra non ci siano regole, hanno paura. Succubi del Var" - Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juve e Roma e attuale vicepresidente della Uefa, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, è intervenuto sui tanti casi arbitrali discussi e discutibili delle ult ... msn.com

Per gli Arbitri pugliesi le vacanze natalizie non sono state di certo prive di impegni: Gli arbitri di Serie B brindisini Andrea Amatori e Matteo Serse alla Next Gen Cup di Rimini; I mini arbitri pugliesi al prestigioso Torneo Fabbri di Rimini con il formatore Fra - facebook.com facebook

#Serie A, gli arbitri della 18ª giornata: #Massa dirige #LazioNapoli, #AtalantaRoma a #Fabbri x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.