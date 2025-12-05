Sergio Bonelli Editore presenta DUKE FANGO E SANGUE
A distanza di quasi Cinquant’anni da Comanche — uno dei capolavori del fumetto western franco-belga — Hermann torna a cimentarsi con la Frontiera americana in DUKE, la serie scritta da Yves Huppen e pubblicata per la prima volta in volume nel nostro paese da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con lo storico marchio editoriale Nona Arte. Duke è un uomo tormentato. Vicesceriffo di una piccola città, convinto della dimensione morale della sua missione, è anche un cecchino abituato alla violenza. Quando scoppia un conflitto tra minatori e proprietari terrieri, Duke deve abbandonare la sua neutralità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sergio Bonelli Editore parteciap alla Free Comics Week 2025 Dal 6 al 12 dicembre, nelle fumetterie aderenti all’iniziativa, saranno disponibili gli albi speciali gratuiti con cui Sergio Bonelli Editore e Panini Comics partecipano alla manifestazione dedicata all - facebook.com Vai su Facebook
Su Instagram abbiamo appena dedicato un Post a Sergio Bonelli, con tre chicche finali davvero imperdibili. ? Clicca per leggere instagram.com/p/DRzzqNYja-k/… Vai su X
Sergio Bonelli presenta Tex: i seguaci dell’abisso - Ideata da Gianluigi Bonelli, il creatore di Tex, completata ora da Mauro Boselli con gli strepitosi disegni di Marco Torricelli, TEX. Scrive msn.com
Daryl Zed: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume! - Sergio Bonelli Editore espande sempre di più l’universo generato dalla penna di Tiziano Sclavi, con il secondo volume di Daryl Zed. Secondo tomshw.it
K-11: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume della serie di Matteo Casali - 11 di Matteo Casali, la serie che porta il lettore nell'ultimo periodo del conflitto mondiale, e più ... tomshw.it scrive
Sergio Bonelli Editore annuncia l’esclusiva collezione di card in occasione del Lucca Comics - Sergio Bonelli Editore è la famosa casa editrice italiana di fumetti nota per titoli intramontabili come come Tex Willer, Piccolo Ranger, Zagor e Dylan Dog. Segnala mangaforever.net
Lucca Comics & Games 2023: Sergio Bonelli Editore torna a incontrare i suoi lettori al festival del fumetto - Sergio Bonelli Editore torna a incontrare i suoi lettori a Lucca Comics & Games (dal primo al cinque novembre 2023) nel suo rinnovato padiglione situato in Piazza Antelminelli. Lo riporta deejay.it
Dragonero - I paladini, la serie animata Sergio Bonelli Editore arriva su Rai Gulp, sempre in streaming su Rai Play - I paladini, la serie animata coprodotta da Sergio Bonelli Editore, viene trasmessa dal 18 aprile su Rai Gulp, mentre rimane comunque sempre disponibile su Rai Play. Secondo comingsoon.it