sergio bonelli editore presenta duke fango e sangue

A distanza di quasi Cinquant’anni da  Comanche  — uno dei capolavori del fumetto western franco-belga —  Hermann  torna a cimentarsi con la Frontiera americana in  DUKE, la serie scritta da  Yves Huppen  e pubblicata per la prima volta in volume nel nostro paese da  Sergio Bonelli Editore  in collaborazione con lo storico marchio editoriale  Nona Arte. Duke è un uomo tormentato. Vicesceriffo di una piccola città, convinto della dimensione morale della sua missione, è anche un cecchino abituato alla violenza. Quando scoppia un conflitto tra minatori e proprietari terrieri, Duke deve abbandonare la sua neutralità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

