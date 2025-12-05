sergio bonelli editore presenta duke fango e sangue

A distanza di quasi Cinquant’anni da Comanche — uno dei capolavori del fumetto western franco-belga — Hermann torna a cimentarsi con la Frontiera americana in DUKE, la serie scritta da Yves Huppen e pubblicata per la prima volta in volume nel nostro paese da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con lo storico marchio editoriale Nona Arte. Duke è un uomo tormentato. Vicesceriffo di una piccola città, convinto della dimensione morale della sua missione, è anche un cecchino abituato alla violenza. Quando scoppia un conflitto tra minatori e proprietari terrieri, Duke deve abbandonare la sua neutralità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

