Serata di musica e dialetto romagnolo in onore dei poeti Arrigo Casamurata e Mario Vespignani
Questa sera a Forlimpopoli si tiene una serata dedicata al dialetto romagnolo. L’evento, in programma alle 20.45 alla sede Auser, celebra i poeti Arrigo Casamurata e Mario Vespignani. L’iniziativa, organizzata insieme all’Istituto Friedrich Schürr, porta musica e poesia direttamente nel cuore della comunità.
Giovedì 12 febbraio, alle ore 20.45, alla sede Auser di Forlimpopoli, è in programma una serata dedicata al dialetto romagnolo proposta in collaborazione con l'Istituto "Friedrich Schürr". Per l'occasione, Nivalda Raffoni e Radames Garoia proporranno poesie, sonetti e zirudelle dei poeti Arrigo Casamurata (1930-2025) e Mario Vespignani (1924-2015). Ad accompagnarli, chitarra e voce, Claudio Molinari che offrirà un contributo musicale pensato in onore ai due autori.
