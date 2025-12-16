Maurizio Benvenuti celebra il dialetto romagnolo nella nuova raccolta di racconti La Léngua

Venerdì 19 dicembre, al Vicolo Pescheria di Montiano, si presenta

Venerdì 19 dicembre, al Vicolo pescheria di Montiano, si tiene la presentazione dell'ultimo libro di Maurizio Benvenuti “La Léngva”, un omaggio alla lingua romagnola. Al cuore dell'opera piccoli racconti in dialetto cesenate che provengono da un mondo che non c’è più, ma che Benvenuti, da esperto. Cesenatoday.it

