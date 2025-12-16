Maurizio Benvenuti celebra il dialetto romagnolo nella nuova raccolta di racconti La Léngua
Venerdì 19 dicembre, al Vicolo Pescheria di Montiano, si presenta
Venerdì 19 dicembre, al Vicolo pescheria di Montiano, si tiene la presentazione dell'ultimo libro di Maurizio Benvenuti “La Léngva”, un omaggio alla lingua romagnola. Al cuore dell'opera piccoli racconti in dialetto cesenate che provengono da un mondo che non c’è più, ma che Benvenuti, da esperto. Cesenatoday.it
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Coronavirus Io resto a casa si arricchisce di nuovi testimonial
Video Coronavirus Io resto a casa si arricchisce di nuovi testimonial
In collaborazione con l'Alligator records di Chicago Lunedì 15 dicembre ore 21.30 circa su www.radioincontro.com Maurizio Benvenuti presenta uno dei più bei dischi di questo 2025 : STEPPIN OUT DEI ROOMFUL OF BLUES Con il nuovo album, Steppin' Out - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.