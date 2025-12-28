Nel mio western si parla dialetto romagnolo
"Thieving Days" (Giorni di Furto), è il titolo del nuovo cortometraggio indipendente scritto e diretto da Clara Ferri, una giovane sceneggiatrice e regista di Cesenatico. Il film entrerà in produzione a gennaio 2026, con riprese tra le colline romagnole e alcuni luoghi dell’infanzia dell’autrice, in un percorso che mette in dialogo una troupe con base anche tra New York e Francia, e giovani romagnoli che valorizzano il dialetto ed i mestieri del territorio. Ambientato all’inizio del Novecento, nel cuore dell’inverno, il protagonista è Elie, un cowboy francese affamato e solo che si ritrova in una terra sconosciuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nel mio western si parla dialetto romagnolo.
