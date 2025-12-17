Smartwatch e IA possono prevedere i capricci dei bambini | uno studio offre nuove prospettive ai genitori
Uno studio della Mayo Clinic esplora come smartwatch e intelligenza artificiale possano prevedere i capricci dei bambini, offrendo ai genitori strumenti per intervenire tempestivamente. Questa innovativa tecnologia apre nuove prospettive nella gestione delle emozioni infantili, contribuendo a ridurre la durata e l’intensità delle crisi emotive.
Uno studio della Mayo Clinic rivela come smartwatch e IA possano prevedere le crisi emotive dei bambini, permettendo ai genitori di intervenire in tempo e ridurne drasticamente durata e intensità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
