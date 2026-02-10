Senza fine il cimitero dell?orrore tra Loreto e Porto Recanati Altri sacchi sono 27 i cani e un gatto uccisi e abbandonati vicino all' A14 L' ipotesi è agghiacciante

La strage di animali tra Loreto e Porto Recanati non si ferma. I sacchi pieni di cadaveri trovati lungo l’A14 sono ormai 28, tra cani e un gatto uccisi e abbandonati. La scoperta si ripete da settimane, e nessuno sa ancora chi ci sia dietro questa sequenza di omicidi. La paura cresce tra i residenti, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sulla vicenda.

LORETO Il numero continua a salire e con esso il peso di una vicenda sempre più cupa. Nelle campagne tra Loreto e Porto Recanati i resti recuperati sono arrivati a 27 cani e un gatto, affiorati tra rovi e rifiuti lungo la scarpata sopra il cavalcavia dell'A14, a Scossicci. Un bilancio, non ancora definitivo, che ha spinto la procura di Macerata ad aprire un fascicolo per l'ipotesi di uccisione di animali, mentre gli investigatori concentrano ora l'attenzione su quello che viene considerato un cimitero clandestino utilizzato per liberarsi delle carcasse eludendo le procedure previste. Il quadro Gli accertamenti condotti dai carabinieri forestali insieme al servizio sanità animale dell'Ast Macerata e ai volontari delle associazioni animaliste hanno restituito un quadro ancora più ampio rispetto ai primi giorni.

Un nuovo ritrovamento sconvolge la piccola comunità di Loreto.

Gli agenti hanno scoperto un vero e proprio cimitero clandestino nascosto tra i rovi sopra il cavalcavia dell’A14, vicino a Loreto.

