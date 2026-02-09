Un nuovo ritrovamento sconvolge la piccola comunità di Loreto. Nel luogo nascosto tra i rovi sopra il cavalcavia dell’A14, sono stati trovati altri sacchi contenenti resti di cani uccisi. Finora, almeno 15 animali sono stati trovati morti in questa strage che sembra senza senso. La polizia indaga per capire chi si nasconde dietro questa strage e cosa abbia spinto a compiere questi atti crudeli. La zona è sotto controllo, ma la domanda resta aperta: chi ha fatto questa strage?

LORETO Non solo un macabro ritrovamento, ma un vero cimitero clandestino nascosto tra i rovi sopra il cavalcavia dell’A14. Dove sabato sera le ricerche si erano fermate con il recupero di tre cani morti, ieri mattina il bilancio ha assunto contorni ancora più inquietanti: almeno altri 12 sacchi di plastica pesante, abbandonati lungo la scarpata come rifiuti, hanno restituito resti animali di differenti taglie e in diversi stati di decomposizione. Le modalità Un quadro che non racconta un episodio isolato, già di per sé gravissimo, ma una pratica ripetuta nel tempo, con modalità sempre uguali e una freddezza, una serialità, che lasciano spazio a pochi dubbi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Un cimitero dell?orrore vicino all?A14: trovati altri sacchi, uccisi almeno 15 cani. Chi ha compiuto questa strage?

Approfondimenti su Loreto A14

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Loreto A14

