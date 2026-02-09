Un cimitero dell?orrore vicino all?A14 | trovati altri sacchi uccisi almeno 15 cani Chi ha compiuto questa strage? Brambilla | Tolleranza?zero

Gli agenti hanno scoperto un vero e proprio cimitero clandestino nascosto tra i rovi sopra il cavalcavia dell’A14, vicino a Loreto. Sono stati trovati altri sacchi pieni di corpi di cani, portando il totale a almeno 15 animali uccisi. La scoperta ha sconvolto chi ha visto quella scena, e ora si cerca di capire chi possa aver messo in atto questa strage. La Brambilla non ha esitato a chiedere tolleranza zero, mentre le indagini continuano per risalire ai responsabili.

LORETO - Non solo un macabro ritrovamento, ma un vero cimitero clandestino nascosto tra i rovi sopra il cavalcavia dell’A14. Dove sabato sera le ricerche si erano fermate con il recupero di tre cani morti, ieri mattina il bilancio ha assunto contorni ancora più inquietanti: almeno altri 12 sacchi di plastica pesante, abbandonati lungo la scarpata come rifiuti, hanno restituito resti animali di differenti taglie e in diversi stati di decomposizione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Un cimitero dell?orrore vicino all?A14: trovati altri sacchi, uccisi almeno 15 cani. Chi ha compiuto questa strage? Brambilla: «Tolleranza?zero» Approfondimenti su Canile Strage Un cimitero dell?orrore vicino all?A14: trovati altri sacchi, uccisi almeno 15 cani. Chi ha compiuto questa strage? Un nuovo ritrovamento sconvolge la piccola comunità di Loreto. Resti di cani morti trovati vicino all'A14, ipotesi cimitero clandestino: aperto dalla Procura un fascicolo La Procura di Macerata ha aperto un fascicolo dopo aver trovato resti di cani morti tra Loreto e Porto Recanati. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Canile Strage Argomenti discussi: Un cimitero dell’orrore con almeno una quindicina di cani uccisi scoperto al cavalcavia dopo la GI&E verso il Musone; Uccisi almeno 15 cani, un cimitero dell’orrore vicino all’A14: trovati diversi sacchi. Chi ha compiuto questa strage?; Profanata una tomba, orrore al cimitero. Cercavano gioielli; La scoperta choc. Una discarica dell’orrore: trovati quindici cani morti. Ora si indaga per uccisione. Uccisi almeno 15 cani, un cimitero dell’orrore vicino all’A14: trovati diversi sacchi. Chi ha compiuto questa strage?LORETO - Non solo un macabro ritrovamento, ma un vero cimitero clandestino nascosto tra i rovi sopra il cavalcavia dell’A14. Dove sabato sera le ricerche si erano fermate con il recupero ... ilgazzettino.it Un cimitero dell’orrore vicino all’A14: trovati altri sacchi, uccisi almeno 15 cani. Chi ha compiuto questa strage?LORETO - Non solo un macabro ritrovamento, ma un vero cimitero clandestino nascosto tra i rovi sopra il cavalcavia dell’A14. Dove sabato sera le ricerche si erano fermate con il recupero ... corriereadriatico.it Uccisi almeno 15 cani, un cimitero dell’orrore vicino all’A14: trovati diversi sacchi. Ignoti gli autori e le ragioni. facebook Uccisi almeno 15 cani, un cimitero dell’orrore vicino all’A14: trovati diversi sacchi. Ignoti gli autori e le ragioni. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.