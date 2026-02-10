Guido Crosetto ha confermato di aver messo la fiducia sul decreto Ucraina, che domani arriverà al voto alla Camera. Il ministro ha deciso di sostenere il provvedimento senza ambiguità, dopo aver spiegato chiaramente le ragioni della scelta. La decisione segna un passo deciso del governo sulla questione.

E alla fine Guido Crosetto ha fatto quello che era stato annunciato: mettere la fiducia sul decreto Ucraina che domani verrà votato alla Camera. Una scelta, ha spiegato lo stesso ministro, non per “scappare dalla discussione degli emendamenti”, ma anzi ha una ragione molto più forte. Ossia, “obbliga tutti i rappresentanti della maggioranza a dire se, su un tema politico così rilevante, continuano ad appoggiare il governo”. Crosetto, scandisce le sue parole in Aula e poi le ribadisce fuori da Montecitorio. La fiducia non è una forzatura procedurale, ma “un serio posizionamento politico della maggioranza”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Senza ambiguità, con la fiducia. La linea sul decreto Ucraina spiegata da Crosetto

Approfondimenti su Crosetto Ucraina

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha portato la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina.

Meloni ha parlato con Crosetto e deciso di mettere la fiducia sul dl Ucraina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crosetto Ucraina

Argomenti discussi: Giornata contro il bullismo, Lancellotta (FdI): La dignità di ogni ragazza e ragazzo va difesa sempre, lo Stato stia con le vittime senza ambiguità e potenzi il ruolo della scuola; Disordini a Torino, Venuto (FdI): Violenza politica con una matrice chiara, lo Stato intervenga senza ambiguità; Porta (Pd): l'Italia deve sostenere l'Ucraina senza ambiguità; Fondazione teatro a Fano, l’indagine sul deficit è parziale: non chiarite le ambiguità delle audizioni.

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «GIORNO DEL RICORDO: FRIJIA (FDI), PAROLE DEL SINDACO SALIS INCOMPRENSIBILI E INQUIETANTI. LA MEMORIA SI DIFENDE SENZA AMBIGUITÀ»Le affermazioni del Sindaco di Genova Salis sull’uso ‘responsabile’ dei canali di comunicazione, rivolte in riferimento al post istituzionale della Regione Liguria pubblicato in occasione del Giorno ... agenziagiornalisticaopinione.it

Acate, Fidone rompe con la DC dopo il caso Cuffaro ma conferma l’asse con Abbate: La stima va oltre i partitiAcate, 08 febbraio 2026 - Una scelta maturata nel tempo e ora resa ufficiale, senza ambiguità. Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, prende definitivamente le ... radiortm.it

Dopo l’invasione criminale russa dell’Ucraina si scelse una linea netta: sanzioni e armi “fino alla vittoria”. Chi come noi chiedeva una strategia politica e diplomatica con un ruolo centrale dell’Europa venne deriso e accusato di ambiguità. Dopo centinaia di mi - facebook.com facebook

Oggi su @ilfoglio_it in edicola e online il mio articolo L'ITALIA E LA DIFESA DI KYIV I numeri del sostegno del governo Meloni, il suo peso in Europa e alcune ambiguità #Ucraina #Russia x.com