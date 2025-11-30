Brambilla dopo Juventus Next Gen Perugia | Miglior partita sotto tanti aspetti i gol nei minuti finali possono essere visti in modo positivo e negativo Su Puczka e Mazur dico questo

di Marco Baridon Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo la vittoria contro il Perugia in Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Massimo Brambilla ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Perugia, vinta 1-0 dai bianconeri con gol di Puczka. ANALISI – «Per noi è una vittoria importantissima, ci dà tre punti dopo che ce ne han tolti 3 per l’esclusione del Rimini. Il Perugia era in salute e arrivavamo da 3 partite in una settimana. Questa la miglior gara sotto tanti aspetti, dobbiamo migliorare negli ultimi 16 metri». ROTAZIONI – «Abbiamo una rosa equilibrata, di valore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

