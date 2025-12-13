Inter i minuti finali restano un incubo | troppi gol subiti nel 2025

L’Inter, nel 2025, fatica a mantenere la solidità nei minuti finali delle partite, subendo troppi gol. La squadra mostra momenti di grande intensità, ma spesso si disunisce nel rush finale, compromettendo punti importanti e evidenziando alcune criticità da affrontare per migliorare la stabilità complessiva.

L’ Inter è come una monoposto da corsa: quando ingrana la marcia giusta, sfreccia sul rettilineo e lascia agli avversari solo la scia. Ma troppo spesso, proprio all’ultima curva, la squadra ha sbandato, vanificando il lavoro fatto fino a quel momento. Un difetto già noto con Inzaghi, che si ripresenta ora sotto la guida di Chivu, trasformando la lucidità finale in un’incognita costante. Il punto critico rimane la vulnerabilità negli ultimi quindici minuti, un vizio che ha spesso compromesso risultati importanti. Nella scorsa stagione, queste disattenzioni hanno inciso pesantemente sulla corsa Scudetto. Forzainter.eu

Inter-Liverpool: sconfitta nel finale come a Madrid. Decisivi VAR, infortuni e un rigore nel finale - Decisivi VAR, infortuni e un rigore nel finale Come già accaduto a Madrid, l’Inter cede nei minuti conclusivi contro il ... tuttojuve.com

Inter-Liverpool 0-1: Szoboszlai su rigore gela San Siro all’88’ - Seconda sconfitta consecutiva, nerazzurri fermi a 12 punti. lifestyleblog.it