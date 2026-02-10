Senior Chinese official calls for ‘resolutely’ cracking down on ‘Taiwan independence’ separatists

Un alto funzionario cinese ha chiesto di rafforzare le azioni contro i sostenitori dell’indipendenza di Taiwan. Durante un intervento pubblico, ha detto che bisogna “risolutamente” reprimere le forze separatiste e opporsi alle interferenze straniere. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente tra Pechino e Taipei.

The ruling communist party's fourth-ranked leader Wang Huning made the remarks at the 2026 work conference on Taiwan affairs held in Beijing on Monday and Tuesday, Xinhua reported. China claims democratically-governed Taiwan as its own territory, despite the objection of the government in Taipei. In recent years, Beijing has ramped up its military pressure against the island including holding of war games. Beijing has repeatedly warned countries including the U.S. against meddling in Taiwan issue, which it said is its internal affair. In a call with U.S. President Donald Trump last week, China's President Xi Jinping said the Taiwan issue is the most important issue in China-U.

