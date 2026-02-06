Lebanon’s Hezbollah accepts resignation of senior security official Wafiq Safa sources say

Hezbollah ha accettato oggi la dimissione di Wafiq Safa, il suo ufficiale di sicurezza di alto livello. È la prima volta che un funzionario di questa posizione lascia l’incarico. La notizia circola tra le fonti vicine al movimento politico e militare libanese, senza che siano stati forniti dettagli sulle ragioni della decisione. La sua uscita potrebbe avere ripercussioni sulla struttura di sicurezza del gruppo.

Safa, who heads Hezbollah's liaison and coordination unit responsible for working with Lebanese security agencies, survived an Israeli assassination attempt in October 2024. Safa, che dirige l'unità di collegamento e coordinamento di Hezbollah responsabile della collaborazione con le agenzie di sicurezza libanesi, è sopravvissuto a un tentativo di assassinio israeliano nell'ottobre del 2024.

