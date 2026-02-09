Cefalù vola alla Bit di Milano per la promozione turistica della città
Cefalù si prepara a sbarcare a Milano, dove parteciperà alla Bit, la principale fiera del turismo in Italia. La città siciliana punta a far conoscere le sue bellezze ai visitatori e agli operatori del settore, sperando di attrarre più turisti questa stagione. La presenza a questa fiera rappresenta un’occasione importante per promuovere le attrazioni e il patrimonio di Cefalù in un mercato sempre più competitivo.
La Città di Cefalù sarà presente alla più importante fiera dedicata al turismo italiana, la Bit di Milano. Dal 10 al 12 febbraio, le bellezze cefaludesi saranno presentate agli addetti ai lavori del settore, all’interno di un nuovo stand che ospiterà anche altre realtà turistiche dell’area nord.🔗 Leggi su Palermotoday.it
