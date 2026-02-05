La Madonie alla Bit di Milano 2026 | La nostra offerta turistica per tutto l' anno

La Sicilia punta forte sul turismo tutto l’anno con il nuovo progetto delle Madonie. Durante la Bit di Milano 2026, gli organizzatori hanno presentato il “Laboratorio Madonie”, un’iniziativa che mette in evidenza l’offerta turistica della zona, con focus su governance, Geopark Unesco e turismo esperienziale. L’obiettivo è far scoprire la destinazione anche in inverno, rovesciando l’idea di un turismo stagionale. Gli incontri hanno mostrato come le Madonie vogliano diventare una meta accessibile e attrattiva in ogni stagione.

Governance, Geopark Unesco e turismo esperienziale saranno al centro del talk che svela il "Laboratorio Madonie", la destinazione siciliana da vivere 365 giorni l’anno. Mercoledì 10 febbraio, alle ore 16, il Consorzio Turistico Cefalù–Madonie, braccio operativo della Dmo Madonie e Targa Florio.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Madonie Bit2026 Bit 2026: Sicilia Occidentale, un sistema di destinazioni per il turismo tutto l’anno La Sicilia Occidentale si prepara a tornare protagonista al Bit di Milano. Mozzarella Dop Campania, la “prima” del Consorzio alla Bit Milano Il Consorzio di Tutela ha fatto il suo debutto alla fiera Bit di Milano, in scena dal 10 al 12 febbraio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Madonie Bit2026 Argomenti discussi: Bergi trionfa con il Miele di Ape Nera Sicula al BiolMiel; Una scultura che rappresenta le Madonie, l’idea di Fiasconaro per rilanciare il comprensorio. Bit 2026, le Madonie si presentano come destinazione turistica da vivere 365 giorni l’annoGovernance, Geopark Unesco e turismo esperienziale saranno al centro del talk che svela il Laboratorio Madonie, la destinazione siciliana da vivere 365 giorni l’anno. Mercoledì 10 febbraio, alle ore ... blogsicilia.it Le Madonie si presentano al mondo alla Bit di MilanoDal mare alle altezze vertiginose di Pizzo Carbonara, passando per i sentieri, le bellezze uniche dei borghi, le esperienze da vivere e l'enogastronomia. Le Madonie sbarcano alla Bit di Milano con ... ansa.it Governance, Geopark Unesco e turismo esperienziale saranno al centro del talk che svela il “Laboratorio Madonie“, la destinazione siciliana da vivere 365 giorni l’anno, mercoledì 10 febbraio, alla Bit di Milano -> I dettagli nel link del primo commento facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.