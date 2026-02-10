L’India si prepara a fare un passo importante nel settore dei semiconduttori. Quattro fabbriche stanno per entrare in funzione entro la fine dell’anno, portando il paese più vicini all’obiettivo di coprire il 75% del proprio fabbisogno entro i prossimi quattro anni. La corsa all’autosufficienza avanza a ritmo sostenuto, con investimenti e piani concreti per ridurre la dipendenza dall’estero.

l’India accelera verso l’autosufficienza nei semiconduttori, con quattro aziende pronte a entrare in fase di commercializzazione entro il 2026. l’iniziativa, coordinata dal governo e guidata dall’isom (isp), punta a costruire una casa produttrice di semiconduttori e display per rafforzare l’industria elettronica nazionale. ism: progresso rapido e obiettivi strategici. L’ ism è un dipartimento istituito dal governo, parte di digital india corporation, finalizzato a creare un ecosistema integrato di semiconduttori e display. entro dicembre 2025 sono stati approvati 10 progetti di manifattura nel comparto, con investimenti superiori a 1,6 trilioni di rupie distribuiti su sei stati. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Semiconduttori indiani accelerano quattro fabbriche entro questo anno e autosufficienza al 75% in quattro anni

