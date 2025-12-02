WinDesign l’innovazione che ridisegna le pale eoliche e la transizione energetica

La transizione energetica non è solo un tema politico o industriale: è il nuovo perimetro entro cui si gioca la competitività dei Paesi. Un passaggio epocale che richiede sistemi più efficienti, tecnologie intelligenti e soluzioni capaci di ridurre l’impatto sul territorio. Dentro questo scenario, l’innovazione non è un orpello ammiccante: è la leva che permette di trasformare una necessità in un’opportunità. WinDesign, il laboratorio di idee lanciato da Enel. È qui che si inserisce “WinDesign”, il concorso internazionale promosso da Enel e dedicato al re-design delle turbine eoliche. Un invito aperto al talento – accademico, professionale, creativo – per immaginare turbine capaci di generare energia pulita con il minimo impatto ambientale. 🔗 Leggi su Panorama.it

