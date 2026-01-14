La Cina guida la transizione energetica | dal controllo dell' inquinamento all' esportazione globale di tecnologie verdi
La Cina sta assumendo un ruolo centrale nella transizione energetica globale, passando dal controllo dell’inquinamento all’innovazione nelle tecnologie verdi. Caterina Orsenigo, giornalista ambientale, analizza come questa evoluzione influenzerà il panorama internazionale e sottolinea l’importanza di seguire da vicino le strategie adottate dal paese nel contesto della sostenibilità.
La Cina è diventata ormai leader nella transizione energetica. Caterina Orsenigo, giornalista ambientale, ci porta la sua analisi e ci spiega come nel prossimo futuro questo tema sarà imprescindibile. 🔗 Leggi su Today.it
