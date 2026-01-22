Sentimental Value racconta il lato oscuro dell’eredità familiare

Sentimental Value esplora il lato complesso dell’eredità familiare, rivelando le tensioni e le sfide nascoste nelle relazioni di sangue. Diretto da Joachim Trier, il film racconta la storia di un padre assente che chiede alle sue figlie un sacrificio personale, trasformando il proprio dolore in un’opera d’arte. Un’opera che invita a riflettere sui legami familiari e sul peso delle scelte individuali.

**Sentimental Value **(titolo originale Affeksjonsverdi), nelle sale italiane dal 22 gennaio, racconta la storia di Nora e Agnes, due sorelle che si ritrovano dopo la morte della madre e il ritorno del padre Gustav, un celebre regista da tempo assente dalle loro vite. Gustav non torna per chiedere perdono né per ricucire davvero il rapporto: torna con una sceneggiatura. Vuole girare un film profondamente autobiografico e propone a Nora, attrice teatrale di talento, di interpretarne la protagonista. Un’offerta che è anche una trappola emotiva, perché costringe la donna a rientrare in una relazione mai elaborata e carica di aspettative irrisolte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

