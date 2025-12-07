Scontro Lega-Calenda | Dovrà rispondere legalmente di quello che ha detto E lui replica | Traditori della Patria

In un clima politico già attraversato da forti tensioni, lo scontro tra Lega e Carlo Calenda si è intensificato dopo le recenti dichiarazioni del leader di Azione. Le frasi, ritenute “farneticanti” da fonti vicine al partito guidato da Matteo Salvini, hanno provocato una reazione immediata, aprendo un nuovo fronte sul tema dei presunti rapporti con la Russia e sull’ipotesi di finanziamenti dall’estero ai partiti italiani. La polemica, nata da un’intervista, ha assunto rapidamente toni incandescenti destinati a proseguire nelle prossime settimane. Secondo quanto trapelato, la Lega intende procedere nelle sedi ritenute opportune per chiedere a Calenda di rispondere ufficialmente delle sue accuse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scontro Lega-Calenda: “Dovrà rispondere legalmente di quello che ha detto”. E lui replica: “”Traditori della Patria”

Contenuti che potrebbero interessarti

Lo scontro sull’odio politico. La Lega: "La violenza è a sinistra"

Banche, è scontro tra FI e Lega sugli extraprofitti, Tajani tuona: “5 miliardi? Diamoli alla sanità”

Immunità Salis, scontro tra Lega e FI. Salvini: “Salvata dal centrodestra”. La replica: “Se ha le prove le tiri fuori”

Rivetta, scontro sui numeri: l’assessore Bertoldi replica alla Lega - https://labusa.info/rivetta-scontro-sui-numeri-lassessore-bertoldi-replica-alla-lega/ - facebook.com Vai su Facebook

Il vicesegretario della Lega contro i divieti del presepe nelle scuole e nelle piazze: "Noi ce lo portiamo sempre con noi". L'ultimo scontro ha coinvolto l'amministrazione comunale di Genova guidata da Silvia Salis Vai su X

Scintille tra Calenda e Cattaneo sui costi dell’energia: “Cafone”, “Vai a lavorare”. E l’ad di Enel annuncia querela - Prima un animato animato diverbio faccia a faccia, poi le dichiarazioni alla stampa e, infine, l’annuncio di querela. Secondo ilfattoquotidiano.it

Scontro tra Carlo Calenda e Flavio Cattaneo: cos’è successo - Durante il Forum di Coldiretti, il leader di Azione ha attaccato l’ad di Enel sui margini della distribuzione elettrica. Come scrive lettera43.it

Scintille Calenda-Cattaneo. 'Cafone', 'Lazzarone'. E lo scontro finisce in tribunale - Scintille tra il leader di Azione, Carlo Calenda, e l'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo. Segnala ansa.it