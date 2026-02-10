Sei persone sono state trovate morte sui monti della Bulgaria occidentale. La scoperta ha lasciato tutti senza parole e ha aperto diverse ipotesi tra gli investigatori. Al momento non ci sono certezze, ma si parla di possibile omicidio-suicidio o di altri misteri ancora da chiarire. La polizia sta lavorando per capire cosa sia successo e quali siano le cause di questa strage.

Un caso che gli stessi investigatori hanno definito senza precedenti sta scuotendo la Bulgaria: il ritrovamento di sei cadaveri nelle montagne occidentali del Paese. Una vicenda complessa, con diversi punti ancora oscuri, che la polizia ha paragonato per atmosfera e difficoltà investigative alle trame della serie cult Twin Peaks. A sottolineare l’eccezionalità della situazione è stato Zahari Vaskov, direttore della direzione generale della polizia nazionale, parlando di un caso mai affrontato prima a livello nazionale. Le piste principali al vaglio degli inquirenti sono quelle di un omicidio-suicidio oppure di una serie di suicidi collegati tra loro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sei morti sui monti della Bulgaria, un caso che inquieta: tra ipotesi di omicidio-suicidio e misteri ancora aperti

