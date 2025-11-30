Firenze coniugi trovati morti | sui corpi ferite di arma da taglio ipotesi omicidio-suicidio
Due anziani coniugi, Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. I corpi presentano ferite verosimilmente di un’ arma da taglio. E’ stato il figlio della coppia a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi. L’uomo ha chiesto aiuto nel pomeriggio intorno alle 14.30. Ipotesi omicidio-suicidio. Secondo una primissima ricostruzione e sulla base degli elementi finora raccolti il decesso dei due coniugi ritrovati privi di vita a Firenze in via Orsini potrebbe essere compatibile con l’ipotesi di un omicidio-suicidio. Proseguono comunque gli accertamenti finalizzati a valutare ogni altra ipotesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
