Firenze coniugi trovati morti in casa con ferite d' arma da taglio | tra le ipotesi anche l' omicidio-suicidio
Firenze, 30 nov. (Adnkronos) - Agghiacciante scoperta oggi nel quartiere Gavinana a Firenze. Un 74enne e una donna di 68, marito e moglie italiani, sono stati trovati morti nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Secondo una prima ricostruzione, entrambi sarebbero deceduti a seguito di lesioni compatibili con un'arma da taglio. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini, preoccupati per l'assenza dei coniugi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la scientifica, che hanno transennato l'area e sequestrato l'appartamento su ordine del pubblico ministero di turno. Gli investigatori stanno esaminando la scena e la posizione dei corpi per ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
