Sei cadaveri trovati in montagna | il caso Twin Peaks sconvolge la Bulgaria

Le autorità bulgare stanno indagando su un caso che ha già fatto il giro del paese. Sei corpi sono stati trovati, alcuni in zone remote delle montagne occidentali. La scena ha sconvolto chi lavora alle indagini. Per ora, non ci sono ancora spiegazioni chiare, e il mistero resta fitto. Le persone del posto sono preoccupate e aspettano risposte.

C'è un caso che da giorni rappresenta un rompicapo per le forze di polizia bulgare: il ritrovamento, sulle montagne occidentali del Paese, di sei cadaveri. Si tratta di una scoperta non solo macabra, ma con tanti punti oscuri che chi indaga ha paragonato alle misteriose morti della serie.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Twin Peaks Twin Peaks, la serie cult di Lynch arriva in sala Twin Peaks, la celebre serie di David Lynch e Mark Frost, approda al cinema presso il Modernissimo a partire dal primo febbraio. Maratona Twin Peaks: al Modernissimo tutta la prima leggendaria stagione Questa domenica al Modernissimo si tiene la maratona della prima stagione di Twin Peaks. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Twin Peaks Argomenti discussi: Tragedia a Villanova Canavese: il corpo di una donna ripescato dal canale; Padre e figlio trovati morti in casa; Andrea Gentili, suo il corpo ritrovato nei boschi di Calcata: la conferma dal Dna; Clochard morto in via dell’Aprica. È il sesto caso dall’inizio dell’anno. Figlia dei famosi attori Bruce Dern e Diane Ladd. Attrice feticcio di David Lynch che l'ha diretta in "Velluto blu" (1986), "Cuore selvaggio" (1990), "Inland Empire" (2006) e nel 2017 in "Twin Peaks". È stata candidata all'Oscar tre volte: "Rambling Rose" (1991), " - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.