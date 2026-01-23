twin peaks la serie cult di lynch arriva in sala

Twin Peaks, la celebre serie di David Lynch e Mark Frost, approda al cinema presso il Modernissimo a partire dal primo febbraio. In un’epoca dominata dalle piattaforme streaming, questa trasposizione rappresenta un’occasione per riscoprire un classico della televisione in un ambiente dedicato alla proiezione cinematografica. Un’occasione per apprezzare nuovamente i misteri e l’atmosfera unica di questa produzione cult.

Nel mondo contemporaneo, regno delle piattaforme streaming dominate dalle serie televisive, ce n’è però una che brilla ancora: si tratta di Twin Peaks di David Lynch e Mark Frost, che finalmente arriva al cinema, al Modernissimo, dal primo febbraio. Per farla arrivare sul grande schermo è stato necessario un lungo lavoro della Cineteca per ottenere i diritti, ma l’appuntamento arriva – davvero tanto atteso – al termine di tante proiezioni dedicate al regista americano scomparso il 16 gennaio 2025. Durante il periodo di messa in onda – il debutto fu su Abc e le due stagioni apparvero dall’8 aprile 1990 al 10 giugno 1991 – grazie alla sua singolarità e al distacco stilistico rispetto ai programmi dell’epoca, I segreti di Twin Peaks divenne presto un cult, reclutando una vasta schiera di fan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

