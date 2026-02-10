Segreta Neapolis tour nel cuore di Napoli con oggetti dell' occulto con aperitivo al termine

Questa sera, il tour Segreta Neapolis porta i partecipanti nel cuore di Napoli, tra gli antichi decumani. La guida, esperta di temi occulti, accompagna i visitatori in un percorso notturno tra oggetti misteriosi e storie sconosciute. Al termine, tutti si fermano per un aperitivo in compagnia, chiudendo una serata diversa dal solito.

La De Rebus Neapolis presenta Segreta Neapolis, un tour notturno all'interno degli antichi decumani. È con particolare orgoglio che vi proponiamo un tour straordinario ed assolutamente unico in Europa!La nostra guida, esperta e profondamente addentrata nelle tematiche relative all'occulto vi.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

