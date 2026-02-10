Segreta Neapolis tour nel cuore di Napoli con oggetti dell' occulto con aperitivo al termine
Questa sera, il tour Segreta Neapolis porta i partecipanti nel cuore di Napoli, tra gli antichi decumani. La guida, esperta di temi occulti, accompagna i visitatori in un percorso notturno tra oggetti misteriosi e storie sconosciute. Al termine, tutti si fermano per un aperitivo in compagnia, chiudendo una serata diversa dal solito.
La De Rebus Neapolis presenta Segreta Neapolis, un tour notturno all'interno degli antichi decumani. È con particolare orgoglio che vi proponiamo un tour straordinario ed assolutamente unico in Europa!La nostra guida, esperta e profondamente addentrata nelle tematiche relative all'occulto vi.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su DeRebus Neapolis
Napoli Esoterica: nel centro antico, tra alchimisti, culti misterici e demoni con aperitivo al termine
Napoli Esoterica offre un itinerario nel cuore del centro antico, tra storie di alchimisti, culti misterici e leggende oscure.
Tomba di Virgilio Enigma Tour: dalla tomba di Virgilio al diavolo di Mergellina con aperitivo al termine
L'Associazione DE REBUS NEAPOLIS vi invita a scoprire il Tomba di Virgilio e il Diavolo di Mergellina attraverso un itinerario che unisce storia, leggenda e paesaggi.
Ultime notizie su DeRebus Neapolis
Argomenti discussi: Il Men/Go Music Fest di Arezzo è pronto a tornare: in concerto i cani, Vintage Violence, Mille e Napoli Segreta; Mengo, ufficiali i nomi della serata conclusiva del 18 luglio.
Segreta Neapolis, tour nel cuore di Napoli con oggetti dell'occulto con aperitivo al termineIL TOUR SI SVOLGE TUTTI I VENERDÌ E SABATI ALLE ORE 20:45 Luogo d'appuntamento: Napoli - Via Duomo 147 (al centro del piazzale antistante la cattedrale) Percorso Guidato a piedi, totalmente ... napolitoday.it
Intuizione e Velocità: la ricetta segreta del successo di Caffè Borbone "Cos'è la genialità Fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione”. Se guardiamo alla storia di Caffè Borbone, questa definizione calza a pennello. In una Napoli legatissim - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.