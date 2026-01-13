Napoli Esoterica | nel centro antico tra alchimisti culti misterici e demoni con aperitivo al termine

Napoli Esoterica offre un itinerario nel cuore del centro antico, tra storie di alchimisti, culti misterici e leggende oscure. Promosso dall'Associazione Culturale De Rebus Neapolis, il percorso è condotto da uno studioso e ricercatore delle scienze esoteriche, offrendo un'occasione di approfondimento e scoperta della dimensione occulta della città, concludendosi con un momento di aperitivo. Un’opportunità per conoscere Napoli da una prospettiva insolita e affascinante.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.