Napoli Esoterica | nel centro antico tra alchimisti culti misterici e demoni con aperitivo al termine
Napoli Esoterica offre un itinerario nel cuore del centro antico, tra storie di alchimisti, culti misterici e leggende oscure. Promosso dall'Associazione Culturale De Rebus Neapolis, il percorso è condotto da uno studioso e ricercatore delle scienze esoteriche, offrendo un'occasione di approfondimento e scoperta della dimensione occulta della città, concludendosi con un momento di aperitivo. Un’opportunità per conoscere Napoli da una prospettiva insolita e affascinante.
L'Associazione Culturale De Rebus Neapolis unica a Napoli nello studio e divulgazione delle scienze Esoteriche, organizza con uno studioso e ricercatore un Percorso Esoterico nel centro antico di Napoli magica, occulta, nera, città di misteri e di leggende, alcune anche molto oscure e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Amedeo Colella. . Nisciuno nasce 'mparato - La piazza più esoterica di Napoli Gli edifici di piazza San Domenico Maggiore. Il fantasma di Maria D'Avalos - facebook.com facebook
