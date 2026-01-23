IL VIDEO | Frode fiscale | scatta la confisca da 37 milioni di euro

Le autorità italiane hanno disposto la confisca di 37 milioni di euro in seguito a un procedimento di frode fiscale. I finanzieri di Latina hanno eseguito il decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma, in conformità a una sentenza definitiva della Corte di Cassazione. L’operazione riguarda disponibilità finanziarie, partecipazioni societarie, aziende e beni mobili, nel quadro delle misure di contrasto all’evasione fiscale.

Le indagini della guardia i finanza che ha dato esecuzione al provvedimento emesso nei confronti di un imprenditore e di un commercialista di Anzio Si tratta di un imprenditore e di un commercialista. La misura arriva al termine di un'indagine condotta dai militari della Compagnia di Nettuno, che aveva coinvolto complessivamente oltre 40 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere, frode fiscale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d’imposta, riciclaggio e autoriciclaggio. Indagine che aveva permesso di individuare un articolato sistema di frode fiscale riconducibile a un’organizzazione criminale che si avvaleva anche della collaborazione di professionisti compiacenti e di numerosi prestanome.🔗 Leggi su Latinatoday.it

