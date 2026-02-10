Sedentarietà il conto invisibile che pesa su salute e conti pubblici

A Roma, si parla di un problema silenzioso che colpisce sempre più persone: la sedentarietà. Nei prossimi dieci anni, circa 500 milioni di nuovi casi di malattie croniche potrebbero essere evitati se si riuscisse a ridurre l’inattività fisica. La strada sembra lunga, ma i numeri sono chiari: il tempo per agire è adesso.

Roma, 10 febbraio 2026 – Nel decennio 2020-2030 l’inattività fisica potrebbe tradursi in 500 milioni di nuovi casi prevenibili di malattie croniche. E in Italia la fattura è già qui: circa 1 miliardo di euro l’anno tra cure per malattie non trasmissibili e impatto sulla salute mentale, secondo Fondazione Aletheia. Il tema è stato rilanciato a Predazzo (10 febbraio 2026) durante l’evento “Le Olimpiadi della salute si giocano a tavola”, organizzato nelle Notti Gialle di Coldiretti: un palcoscenico non casuale, perché lo sport – e ciò che lo rende possibile, a partire dagli stili di vita – torna al centro del dibattito pubblico mentre l’Italia si avvicina alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

