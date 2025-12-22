INPS conto assicurativo dipendenti pubblici | chiarimenti su SCAD errori nelle denunce e gestione delle deleghe
Con il Messaggio n. 3882 del 22 dicembre 2025, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti operativi sulla Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata (SCAD) per i dipendenti iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (GDP), soffermandosi in particolare sugli errori nel frontespizio delle denunce, sulle modalità di rettifica dei dati anagrafici e sulla gestione delle deleghe per l’accesso all’applicativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Aeroporto di Salerno, Ferrante (Mit): “Gravi errori di gestione, chiesti chiarimenti”
Leggi anche: Master executive 2025/26: contributi INPS per dipendenti pubblici, scadenza il 18 novembre
In arrivo gli estratti conto Inps - Era stata annunciata qualche mese fa come la grande novità dell'anno in casa Inps ed ora sta per prendere il via. tgcom24.mediaset.it
TFR al Fondo Tesoreria INPS per lavoratori e aziende sopra i 50 dipendenti - TFR dei dipendenti di aziende sopra i 50 addetti al Fondo INPS: come funziona i obbligo e quando viene pagata la liquidazione a fine rapporto. msn.com
Pensioni PA: contributi INPS per dipendenti pubblici nella UE - 93/2025, l’INPS ha confermato la possibilità per i dipendenti pubblici collocati fuori ruolo di mantenere la propria posizione assicurativa in Italia anche mentre prestano servizio ... pmi.it
AGGIORNAMENTO BONU PSICOLOGO 2025 Con il messaggio 5 dicembre 2025, n. 3708, Inps comunica che sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari, per il 2025, del Bonus psicologo. I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.