seconda categoria dopo la coppa si rivedono vis faventia e riolese

Dopo la conclusione della fase provinciale di Coppa, vinta dalla Vis Faventia di Roberto Rodoni, le squadre di Seconda categoria tornano in campo. La riunione tra le società segna l’inizio delle competizioni ufficiali, con l’obiettivo di proseguire il percorso sportivo delle rispettive squadre. Vis Faventia e Riolese si preparano a affrontare il nuovo campionato, mantenendo alta la competitività e l’impegno per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Dopo la finale della fase provinciale di Coppa, vinta dalla Vis Faventia di Roberto Rodondi (in foto) torna il campionato per le squadre di Seconda. Nel girone M revival della finale di Coppa di 7 giorni fa tra Riolese e Vis Faventia. Seconda Categoria (14ª giornata, ore 14,30). Girone M (domani): Lugo-P. L. Reda (Sintetico Faccani, Lugo). Domenica: Brisighella-B. Tuliero, R. Voltanese-San Rocco, Riolese-Vis Faventia, Santagata Sport-Bagnara, S. Imolese-Mezzano, Vita-Giov. Santerno. Classifica: Vis Faventia 35; Mezzano, Riolese 29; Brisighella 19; Santagata Sport, Giov. Santerno 18; Lugo, San Rocco 17; S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

