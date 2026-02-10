SEATEC APRE IL 12 MARZO CON IMMAGINE E PROGETTO RINNOVATI E COL NUOVO NOME SEATECHNOLOGY

Seatec torna a Carrara il 12 marzo, questa volta con un volto nuovo. La fiera, che si rivolge alle aziende della cantieristica navale e da diporto, si presenta con un’immagine rinnovata e un nome diverso: Seatechnology. La manifestazione si svolgerà il 12 e 13 marzo e punta a mettere in primo piano le tecnologie, l’innovazione e i materiali che spingono avanti il settore. Durante la fiera, ci saranno spazi dedicati a contenuti tecnici, momenti di confronto e incontri utili per creare nuove relazioni

La nuova immagine olistica rappresentata dal rinnovato nome Seatechnology di Seatec, l'evento di CarraraFiere che si svolge il 12 e 13 marzo, l'unica rassegna in Italia dedicata alle aziende che operano nella fornitura della cantieristica navale e da diporto, si propone di offrire spazi dedicati alle tecnologie, all'innovazione, ai materiali e ai processi che contribuiscono allo sviluppo della Yachting Industry, con un'impostazione che integra contenuti tecnici, momenti di confronto e attività strutturate per favorire relazioni professionali. In questo contesto grande attenzione è rivolta a temi di pulsante attualità come la sostenibilità e la dilagante Intelligenza Artificiale, lo strumento sempre più usato che anche nello yachting sta trovando impieghi e utilizzazioni in vari aspetti della progettazione, costruzione e utilizzo dello yacht.

