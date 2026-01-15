Napoli Manfredi apre al nuovo stadio | Sì ma solo con un progetto credibile
Il dibattito sul nuovo stadio di Napoli si intensifica, con il sindaco Manfredi che sottolinea l'importanza di un progetto credibile. La questione coinvolge amministrazione e cittadini, ponendo l'accento sulla necessità di soluzioni trasparenti e realistiche. L’attenzione rimane focalizzata sulla possibilità di sviluppare un'infrastruttura che rispetti le esigenze della città, nel rispetto delle procedure e delle aspettative della comunità.
"> Il tema stadio torna al centro del dibattito cittadino e istituzionale. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha fatto il punto sulla situazione intervenendo a Radio Capri, aprendo in modo chiaro anche all’ipotesi di un nuovo impianto per il Napoli. «Stiamo seguendo con molta attenzione, insieme all’assessore Cosenza, la questione dello stadio», ha spiegato Manfredi. «La società ha manifestato il desiderio di realizzarne uno nuovo e noi siamo assolutamente favorevoli, a patto che ci sia un progetto credibile, forte e realizzabile nei tempi giusti». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
