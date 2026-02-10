Scusate se non siamo morti in mare | il futuro a Spazio Diamante

Questa sera al Spazio Diamante va in scena “Scusate se non siamo morti in mare”, uno spettacolo teatrale di Emanuele Aldrovandi. Lo spettacolo racconta storie di mare e di speranze, portando il pubblico in un viaggio tra ricordi e realtà. La regia di Aldrovandi rende vivo ogni dettaglio, coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza intensa e diretta. L’appuntamento è fino a tarda sera, con la promessa di emozioni genuine e parole che restano nel cuore.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Scusate se non siamo morti in mare, testo e regia di Emanuele Aldrovandi.. Dove e Quando: Allo Spazio Diamante (Roma) dall’11 al 15 febbraio 2026.. Perché: Un’opera surreale e provocatoria che ribalta il tema dell’immigrazione, immaginando un’Europa di emigranti clandestini.. L’undici febbraio il palcoscenico dello Spazio Diamante di Roma si accende per ospitare un’opera che ha già segnato il panorama teatrale contemporaneo internazionale. Scusate se non siamo morti in mare, scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi, torna in scena nella capitale portando con sé una riflessione tagliente e paradossale sulla condizione umana e sulle derive socio-economiche del nostro tempo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Quattro e mezzi giorni fa, ventiquattro piccole imbarcazioni sono partite dalla Tunisia con destinazione Italia.

SCUSATE SE NON SIAMO MORTI IN MARESulla banchina di un porto, dopo aver preso accordi con un marinaio/trafficante, due uomini e una donna salgono di nascosto su un container, con la promessa di raggiungere ognuno una destinazione ... politicamentecorretto.com

Emanuele, il regista coraggioso: Biglietti gratis agli hater, venite e ne parliamoScusate se non siamo morti in mare – che debutta stasera e domani al Teatro Asioli di Correggio, alle 20,30 – nelle scorse ore è stato al centro di una forte polemica sui social network, dopo la ... ilrestodelcarlino.it

Dio c’è Per il momento ci fermiamo qua Grazie allo Spazio Diamante Splendida realtà Teatrale a Roma Torneremo presto Grazie a tutto il cast Patrick Pistolesi Daniele Miglio Danilo meriano Erik Martinez Elena Sofia Girardi Letizia Persini Mirea Milan - facebook.com facebook