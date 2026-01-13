Casa Lella a Spazio Diamante

“Casa Lella” è lo spettacolo che arriva a Spazio Diamante il 13 e il 14 gennaio. Una storia sullaviolenza di genere, lo sfruttamento e l’oggettificazione del corpo femminile e sull’impossibilità di vivere un amore omosessuale.Lo spettacoloRoma, fine anni ‘ 40: siamo in una casa di piacere in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Una nuova occasione per vedere la nostra attrice Claudia Ligorio a teatro. 13 e 14 gennaio ore 20.30, Spazio Diamante-Roma. Claudia Ligorio sarà tra i protagonisti di Casa Lella, spettacolo vincitore del premio Under 30 al “Festival InDivenire” di Roma 2025 - facebook.com facebook