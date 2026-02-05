Scusate se parliamo solo ora dei mille morti nel Mediterraneo

Quattro e mezzi giorni fa, ventiquattro piccole imbarcazioni sono partite dalla Tunisia con destinazione Italia. Nessuna è riuscita ad arrivare a destinazione. Le autorità e le famiglie sono ancora in attesa di notizie, mentre si moltiplicano le domande senza risposte su quello che è successo in mare.

Qualche giorno fa ventiquattro piccole imbarcazioni hanno lasciato la costa tunisina dirette in Italia e non sono mai arrivate. Intanto il ministro Piantedosi gongola al pensiero del calo degli arrivi. E il governo prova a mettere un blocco navale nel nome della sicurezza nazionale.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

