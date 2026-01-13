Avellino firmato il Protocollo d’Intesa tra Comune e SOS Impresa | nasce una rete più forte contro racket e usura

Il Comune di Avellino e SOS Impresa hanno firmato un Protocollo d’Intesa per rafforzare la collaborazione nella prevenzione di racket e usura. L’accordo, siglato il 13 gennaio 2026, mira a promuovere iniziative di legalità e tutela delle attività economiche locali. La collaborazione tra istituzioni e associazioni rappresenta un passo importante per creare una rete più efficace contro la criminalità e sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio.

