Scuola media ’Anna Frank’ Tra demolizione e costruzione

Sono iniziati i lavori per demolire il vecchio edificio della scuola media Anna Frank. Contestualmente, si sta procedendo con la costruzione della nuova sede. I lavori sono partiti da settimane e coinvolgono operai e tecnici. Gli studenti e le famiglie attendono con ansia di vedere il nuovo stabile completato. La scuola cambierà volto, ma nessuno sa ancora quando sarà finita.

Da un lato la demolizione del vecchio edificio, dall’altro la costruzione della nuova sede della scuola media ’Anna Frank’. Il cantiere avanza a Sant’Egidio per uno degli interventi più rilevanti tra quelli finanziati con i fondi europei del Pnrr. Il piano dei lavori prevede la prosecuzione delle attività di demolizione fino a marzo, a seguire la sistemazione degli spazi esterni, la realizzazione del cortile esterno e la costruzione, direzione Forlì, di una seconda palestra dedicata al basket. La prima palestra, destinata alla pallavolo, è già stata completata. "Proseguono – commenta il sindaco Enzo Lattuca – i lavori di demolizione della scuola ‘Anna Frank’ e, parallelamente, quelli di completamento della nuova costruzione e delle finiture del nuovo edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola media ’Anna Frank’. Tra demolizione e costruzione Approfondimenti su Anna Frank Scuola media "Anna Frank", sei studenti bevono acqua e si sentono male Questa mattina sei studenti della scuola media Media Anna Frank, palestra riqualificata Sono stati completati i lavori di riqualificazione della palestra della scuola media Anna Frank a Piancastagnaio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Anna Frank Argomenti discussi: A settembre gli studenti saranno in un edificio nuovo, la gru butta giù la vecchia scuola media; Scuola media ’Anna Frank’. Tra demolizione e costruzione; Nuova scuola media Anna Frank, avanti con le demolizioni a Sant’Egidio; Nuova scuola media Anna Frank a Sant’Egidio, avanti con le demolizioni del vecchio edificio. Cesena. Proseguono le demolizioni del vecchio edificio della media Anna FrankIn queste settimane il quartiere di Sant’Egidio, a Cesena, è interessato dalla realizzazione di una tra le opere più rilevanti dell’agenda Pnrr avviata dall’Amministrazione comunale: la costruzione de ... corrierecesenate.it Malori a scuola, l’acqua non nasconde alcun pericolo: analisi confermano potabilità completaTre studenti della scuola media Anna Frank si erano sentiti male dopo aver bevuto acqua dai rubinetti della palestra, ma le analisi confermano che l’acqua è completamente potabile e priva di batteri ... news.fidelityhouse.eu LA GUERRA DI AUDREY, di Robert Matzen. Appena finito, secondo me merita, svela lati molto personali di quest’attrice che ha vissuto come Anna Frank , la notorietà è stata solo una rivincita sul male. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.