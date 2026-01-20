Media Anna Frank palestra riqualificata
Sono stati completati i lavori di riqualificazione della palestra della scuola media Anna Frank a Piancastagnaio. L’intervento, finanziato con oltre cinquantamila euro dal Comune e dal consorzio Cosvig, ha migliorato le strutture di questo importante polo sportivo. La palestra è ora destinata sia alle attività scolastiche che alle società sportive locali, come la Pallavolo Saiuz Amiata.
Lavori di riqualificazione della palestra della scuola media Anna Frank a Piancastagnaio: oltre cinquantamila euro che il Comune di Piancastagnaio e il consorzio Cosvig hanno finanziato per l’importante polo sportivo destinato alle scuole medie ma anche alle attività di società come la Pallavolo Saiuz Amiata. È l’associazione durante l’anno impegnata con le sue nove squadre nei rispettivi campionati. I lavori riguarderanno una ristrutturazione complessiva degli spazi interni, a partire dal rifacimento della superficie di gioco. Si è già provveduto alla pulizia delle pareti e alla rimozione delle due pavimentazioni esistenti, successivamente ci sarà la sistemazione dei due nuovi pavimenti in pvc certificati per le competizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La palestra di viale Abruzzi verrà riqualificata, in primavera al via i lavori da 800 mila euroLa palestra di viale Abruzzi sarà oggetto di un'importante riqualificazione con un investimento di 800 mila euro.
Ciclopedonale fra Gavasseto e via Anna FrankSono stati completati i lavori di collegamento ciclabile tra via Anna Frank e Gavasseto a Reggio Emilia, migliorando la rete di mobilità sostenibile della città.
Cesena, palestra scuola “Frank”: i costi lievitano a 3 milioni, pronta entro agosto - Ieri, alla ripresa delle lezioni dopo la pausa per le festività natalizie, gli studenti e il personale della scuola media “Anna Frank” si sono ... corriereromagna.it
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la Scuola Media Montessori "Anna Frank" di Cinisello Balsamo! C’è tempo fino al 14 febbraio per scegliere un approccio educativo che mette lo studente al centro del proprio processo di crescita. Ma cos’è, in conc - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.