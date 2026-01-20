media anna frank palestra riqualificata

Sono stati completati i lavori di riqualificazione della palestra della scuola media Anna Frank a Piancastagnaio. L’intervento, finanziato con oltre cinquantamila euro dal Comune e dal consorzio Cosvig, ha migliorato le strutture di questo importante polo sportivo. La palestra è ora destinata sia alle attività scolastiche che alle società sportive locali, come la Pallavolo Saiuz Amiata.

Lavori di riqualificazione della palestra della scuola media Anna Frank a Piancastagnaio: oltre cinquantamila euro che il Comune di Piancastagnaio e il consorzio Cosvig hanno finanziato per l’importante polo sportivo destinato alle scuole medie ma anche alle attività di società come la Pallavolo Saiuz Amiata. È l’associazione durante l’anno impegnata con le sue nove squadre nei rispettivi campionati. I lavori riguarderanno una ristrutturazione complessiva degli spazi interni, a partire dal rifacimento della superficie di gioco. Si è già provveduto alla pulizia delle pareti e alla rimozione delle due pavimentazioni esistenti, successivamente ci sarà la sistemazione dei due nuovi pavimenti in pvc certificati per le competizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

