Scuola media Anna Frank sei studenti bevono acqua e si sentono male

Hanno accusato disturbi dopo la lezione di educazione motoria e tre si sono rivolti al pronto soccorso. Il sindaco Dalla Valentina ha emesso un'ordinanza precauzionale di divieto d'uso della scuola Un episodio di potenziale contaminazione idrica ha interessato la scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” di Lugagnano, nel comune di Sona. Sei ragazzi hanno riferito di aver accusato disturbi fisici dopo aver bevuto l'acqua dal rubinetto della palestra dell'istituto al termine della lezione di educazione motoria. In seguito all'accaduto, tre dei giovani coinvolti si sono rivolti al pronto soccorso dell'ospedale di Villafranca di Verona, presentando fortunatamente solo sintomi lievi o già in fase di risoluzione al momento del controllo.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Anna Frank

Quattro studenti di Casamicciola Terme sono stati ricoverati dopo aver manifestato malori improvvisi, attribuiti all’assunzione di acqua minerale in bottiglia acquistata in scuola.

Quattro studenti di Ischia sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia acquistata a scuola.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Astral Legends TV Stream | Part One Marathon

Ultime notizie su Anna Frank

Argomenti discussi: Piancastagnaio, il Giorno della Memoria alla scuola media Anna Frank; Mensa scolastica Crotone, inaugurazione al plesso Anna Frank; Stories that Move: dalla Casa di Anna Frank il kit didattico gratuito per lingue ed educazione civica. 5 percorsi pronti all'uso; Lavori in corso agli impianti sportivi di Cesena.

Scuola media Anna Frank, sei studenti bevono acqua e si sentono maleHanno accusato disturbi dopo la lezione di educazione motoria e tre si sono rivolti al pronto soccorso. Il sindaco Dalla Valentina ha emesso un'ordinanza precauzionale di divieto d'uso della scuola ... veronasera.it

Paura a scuola, 6 ragazzini si sentono male dopo aver bevuto l'acqua del rubinetto: in 3 al pronto soccorso, arriva l'ordinanza del sindacoSONA. Momenti di apprensione nella scuola media Anna Frank di Lugagnano, nel comune di Sona, quando dopo la lezione di educazione motoria ben 6 ragazzi hanno manifestato disturbi dopo aver bevuto ac ... ildolomiti.it

(VIDEO) Inaugurata la nuova mensa alla scuola media Anna Frank a Crotone Con 90 posti, realizzata con fondi PNRR, la mensa amplia il tempo pieno e sostiene studenti e famiglie… Leggi l’articolo completo: https://www.crotoneok.it/video-in - facebook.com facebook