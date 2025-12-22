Bullismo e cyberbullismo | in arrivo i report del monitoraggio e i nuovi corsi su Piattaforma ELISA Le scadenze per le scuole
Con nota del 22 dicembre 2025 il Ministero ha fissato la restituzione dei report sul bullismo alle scuole tra fine anno e gennaio, attivando contestualmente le iscrizioni ai percorsi formativi 20252026 su Piattaforma ELISA L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
