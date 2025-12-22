Bullismo e cyberbullismo | in arrivo i report del monitoraggio e i nuovi corsi su Piattaforma ELISA Le scadenze per le scuole

Con nota del 22 dicembre 2025 il Ministero ha fissato la restituzione dei report sul bullismo alle scuole tra fine anno e gennaio, attivando contestualmente le iscrizioni ai percorsi formativi 20252026 su Piattaforma ELISA L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Viaggi istruzione: cosa possono fare le scuole in autonomia, quando possibile fare le gare, in arrivo nuovi strumenti. La nota del Ministero

Leggi anche: Le fragilità dei minori nell’era mediatica – bullismo e cyberbullismo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Occhiobello, studenti a confronto su bullismo e cyberbullismo; “Cyber Vendetta”: un cortometraggio contro il bullismo digitale | FOTO; Alla San Paolo di Perugia una cyber-lezione tra sicurezza e bullismo; Domani a Sassari la giornata conclusiva del progetto “Sempre in prima fila” contro bullismo e cyberbullismo.

Bullismo, Valditara: “Aggressioni in calo, 4 casi nei primi quattro mesi contro 19 dell’anno precedente. Sostegno psicologico da 20 milioni in arrivo” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto all'interrogazione parlamentare presentata da Forza Italia sul tema del bullismo e del cyberbullismo. orizzontescuola.it

Bullismo. Report Oms Europa: il 15% degli adolescenti (circa 1 su 6) ha subìto cyberbullismo - Gli ultimi dati dal 2018 al 2022 mostrano un aumento preoccupante del fenomeno, con i ragazzi che praticano cyberbullismo verso altri in aumento dall’11% al 14% e le ragazze dal 7% al 9%. quotidianosanita.it

Bullismo: il 68,5% dei giovani l’ha subito almeno una volta/ Report Istat: “Più al Nord che al Sud” - Più del 60% dei giovani in Italia ha subito atti di bullismo nell'ultimo anno: l'ultimo report dell'Istat sul tema, presentato oggi a Palazzo Chigi È stato presentato in queste ore il report del 2024 ... ilsussidiario.net

Circa 200 alunni hanno partecipato a una giornata formativa con il comandante della Compagnia Pierantonio Tarantino. Focus su bullismo, cyberbullismo, ma anche dimostrazioni operative dell’Arma - facebook.com facebook

Bando @RegioneMarcheIT per contasto #bullismo e #cyberbullismo buff.ly/Sh2O2U6 Ehi aspetta! Ci sono tanti altri bandi nella nostra newsletter gratuita! Dai un’occhiata alle ultime spedite: buff.ly/8MwXHcf #terzosettore #nonprofit #scuola x.com