Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali | perché cadono appena indossate

Le medaglie consegnate agli atleti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono rotte subito dopo le prime premiazioni. Durante i festeggiamenti, tre atleti hanno mostrato le medaglie danneggiate, attirando l’attenzione dei presenti. La Fondazione che organizza i giochi ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo e perché le medaglie cadano e si rompano così facilmente.

