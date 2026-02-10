Caso medaglie rotte a Milano Cortina il comitato | Saranno riparate e restituite

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano Cortina rassicura: le medaglie rotte saranno riparate e consegnate agli atleti. Dopo le prime segnalazioni, il team ha subito preso in mano la questione, collaborando con la zecca dello Stato. Hanno trovato una soluzione e hanno già avviato i lavori di riparazione. Nessun atleta resterà senza la propria medaglia.

(Adnkronos) – Le medaglie 'rotte' di Milano Cortina saranno riparate e restituite. Il comitato organizzatore delle Olimpiadi ha fatto sapere di "aver immediatamente approfondito la questione operando in stretto coordinamento con la zecca dello Stato italiano responsabile della produzione delle medaglie è stata individuata una soluzione ed è stato implementato un intervento mirato".

Il caos delle medaglie rotte scuote Milano-Cortina.

A Milano e Cortina sono scoppiate polemiche sulle medaglie rotte durante le premiazioni.

