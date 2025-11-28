Farmaco comune per l'ipertensione blocca le cellule di un mortale cancro al cervello | lo studio

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ricercatori hanno scoperto che l'idralazina, un comune farmaco contro l'ipertensione usato da decenni, è in grado di bloccare la crescita delle cellule tumorali del glioblastoma, una diffusa e aggressiva forma di cancro al cervello. Speranze per una terapia innovativa contro il tumore incurabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

farmaco comune ipertensione bloccaBaxdrostat: il nuovo farmaco che abbassa la pressione nelle 24 ore nei pazienti con ipertensione resistente - Lo studio di Fase III mostra che baxdrostat riduce la pressione arteriosa sistolica media nelle 24 ore di circa 14 mmHg nei pazienti con ipertensione difficile da trattare. Come scrive focustech.it

Ipertensione che non scende con i farmaci, una nuova compressa agisce su un noto fattore scatenante - Una nuova compressa piò aiutare realmente a tenere sotto controllo l’ipertensione quando i farmaci tradizionali e gli interventi su alimentazione e stili di vita non sono sufficienti ad abbassare la ... Riporta fanpage.it

Terapia dell’ipertensione nei coronaropatici: le nuove raccomandazioni americane - Tre società scientifiche americane siglano la nuova edizione delle raccomandazioni di trattamento dell’ipertensione arteriosa nelle persone con malattia coronarica. Riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Farmaco Comune Ipertensione Blocca