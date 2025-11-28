Farmaco comune per l'ipertensione blocca le cellule di un mortale cancro al cervello | lo studio

I ricercatori hanno scoperto che l'idralazina, un comune farmaco contro l'ipertensione usato da decenni, è in grado di bloccare la crescita delle cellule tumorali del glioblastoma, una diffusa e aggressiva forma di cancro al cervello. Speranze per una terapia innovativa contro il tumore incurabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

