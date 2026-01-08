Cacciatore aggredisce il proprietario del terreno e gli ruba il cellulare denunciato

Un episodio di violenza si è verificato nelle campagne di Carpi, dove un cacciatore ha aggredito il proprietario di un terreno, sottraendogli il cellulare. L’uomo è stato successivamente denunciato alle autorità. L’incidente è nato da una disputa riguardante una presunta violazione di proprietà, e si è concluso con un intervento delle forze dell’ordine.

Momenti di paura nelle campagne di Carpi, dove una discussione nata per una violazione di proprietà è degenerata in una violenta aggressione. Protagonista della vicenda un cacciatore di 76 anni, che è stato denunciato dalla Polizia di Stato con le pesanti accuse di rapina e lesioni personali.

