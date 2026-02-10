Scontro tra mezzi pesanti betoniera si ribalta

Nella tarda mattinata, alle 12.15, un incidente si è verificato a Barberino di Mugello. Due mezzi pesanti sono entrati in collisione, e la betoniera carica di calcestruzzo si è ribaltata. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e aiutare il conducente, che ha perso il controllo del mezzo dopo l’impatto. Nessuna informazione sulle condizioni della persona coinvolta, ma il traffico sulla strada principale ha subito ritardi.

